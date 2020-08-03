Экономика
РИА НовостиМишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. С помощью такой меры власти рассчитывают вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить нужную сумму для выдачи кредита до первого ноября.
Читать в источнике
Оценить401
с чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ04:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Наука
«Древний» иммунитет повлиял на тяжесть симптомов Covid-19
Исследование, проведенное учеными из Колумбийского университета в Нью-Йорке, показало, что один из самых древних в эволюционном плане компонентов нашей иммунной системы может влиять на тяжесть симптомов коронавирусной инфекции.
Naked Science 13:14
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 вчера в 09:00
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Кино
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes.
Интерфакс 06:54
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Шоу-бизнес
«Это бомба!»: Александр Ревва сразился с Пухляшом в танцевальном баттле
Поклонники оценили танец в стиле брейк-данса, который Ревва и Красилов исполнили на зеленой лужайке.
Радио Комсомольская правда 13:10
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Наука
Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед
Evo-rus.com 01:23
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I покинет страну
Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I посредством письма сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну, передает пресс-служба королевского двора.
Газета.Ru 13:20
Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском вчера в 13:28
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Общество
Рособрнадзор поддержал отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Рособрнадзор одобрил решение Минпросвещения РФ отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.
Татар-информ 12:24