Экономика
РБКМишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить408
с чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ04:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Происшествия
В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку
Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, 11 человек ранено.
РБК 14:44
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тыс. рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде Певица Адель начала выкладывать фотографии после похудения.
Экспресс газета 06:47
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Общество
Ритейлеры пожаловались на задержку поставок импортного алкоголя
Российские торговые сети столкнулись с проблемами при поставках импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок.
Компания 10:39
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Авто
General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей
Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов.
SpeedMe вчера в 12:38
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета 14:02
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
Армия и оружие
Сербия решила купить у Китая зенитную ракетную систему FK-3
Белград, 3 августа 2020, 22:03 — REGNUM Китайская зенитная ракетная система ПВО FK-3 поставлена в Сербию, сообщает Balkanska bezbednosna mreza.
REGNUM 15:03
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera 12:01
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала с Сашей Черно
Имя наследника возлюбленная Иосифа Оганесяна планировала рассекретить при выписке из роддома, однако сюрприз для фанатов был испорчен: одна из сотрудниц клиники «слила» сведения о звездном малыше в интернет.
Территория новостей 12:19
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Армия и оружие
Северный флот рассказал о подготовке похода кораблей по Севморпути
Северный флот России рассказал, что в настоящее время завершается подготовка отряда боевых кораблей и судов обеспечения к походу по Северному морскому пути.
RT на русском 13:22
Футбол
Кокорин и Промес пообщались в Instagram
RT на русском 14:33
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45