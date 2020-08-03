с чего всё началось

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. С помощью такой меры власти рассчитывают вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить нужную сумму для выдачи кредита до первого ноября.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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