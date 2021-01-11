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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о снижении ставок по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.
Forbesвчера в 07:12
Подробнее о событии
ТАСС

Российский бизнес выступил за дальнейшее снижение ставки по кредитам для МСП и самозанятых

ТАСС22:07
Коммерсантъ

Правительство снижает ставки для малого бизнеса и строителей

Коммерсантъ16:21
RT на русском

Экономист прокомментировал снижение ставки по льготным кредитам для малого бизнеса

RT на русскомвчера в 15:30
ФАН

Экономист оценил решение Правительства России снизить ставки по льготным кредитам

ФАНвчера в 10:07
15-й Регион (Северная Осетия)

Правительство снизило ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

15-й Регион (Северная Осетия)вчера в 05:33
Российская газета

Мишустин снизил ставку по льготным займам для МСП до 7 процентов

Российская газетавчера в 04:20
РИА Новости

Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

РИА Новостивчера в 04:17
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