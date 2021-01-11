Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.

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С чего всё началось Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства о снижении ставок по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Forbes вчера в 07:12