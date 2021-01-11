Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление
правительства о снижении ставок по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.
Подробнее о событии
Правительство снизило ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса
15-й Регион (Северная Осетия)вчера в 05:33
Экономист прокомментировал снижение ставки по льготным кредитам для малого бизнеса
RT на русскомвчера в 15:30