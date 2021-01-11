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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о снижении ставок по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.
Forbesвчера в 07:12
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Коммерсантъ

Правительство снижает ставки для малого бизнеса и строителей

Коммерсантъ16:21
РИА Новости

Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

РИА Новостивчера в 04:17
ФАН

Экономист оценил решение Правительства России снизить ставки по льготным кредитам

ФАНвчера в 10:07
15-й Регион (Северная Осетия)

Правительство снизило ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

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Российская газета

Мишустин снизил ставку по льготным займам для МСП до 7 процентов

Российская газетавчера в 04:20
RT на русском

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RT на русскомвчера в 15:30
ТАСС

Кабмин утвердил снижение ставки по льготным кредитам для МСП и самозанятых

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Певица Алла Пугачева проспонсирует установку памятника на могиле композитора Шаинского
Центральная Служба Новостейвчера в 13:05

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3DNewsвчера в 09:43