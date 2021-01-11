Fossil представила смарт-часы Gen 5 LTE, основанные на старом чипе Snapdragon Wear 3100

Производительности Snapdragon Wear 3100 вполне достаточно для плавной и стабильной работы актуальной Wear OS и всего прикладного ПО, однако с этим чипом Fossil Gen 5 LTE вряд ли смогут обеспечить более суток автономной работы.