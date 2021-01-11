Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение ТК Звезда НТВ Piter.tv Пятый канал Телеканал Санкт-Петербург Дума ТВ Мой Брянск Комсомольская правда Моя Москва.онлайн Городовой ВЛуки.ру Комсомольская правда Дождь РЕН ТВ МИР 24 Дождь ТВ Центр Piter.tv РЕН ТВ ТК Звезда МИР 24 ТК Звезда Дума ТВ РЕН ТВ Piter.tv CT news

С чего всё началось Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства о снижении ставок по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Forbes вчера в 07:12