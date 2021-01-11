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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.В источнике
С чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о снижении ставок по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.
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Правительство снизило ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

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