Opel готовит «заряженную» Opel Corsa

«Горячий» хэтчбек перейдет на электротягу и будет конкурировать с Ford Fiesta ST. Представители марки Vauxhall, которая на ряде рынков, в том числе в России, известна как Opel, подтвердили, что Corsa VXR вернется в автосалоны Великобритании к 2022 году и будет оснащаться чисто электрической силовой установкой.