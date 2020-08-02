Общество
ИнтерфаксМишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.
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Киберспорт
Grounded от Obsidian возглавила чарты продаж Steam
Grounded, судя по всему, удалось выйти в ранний доступ на удивление громко — игра не только показала неплохой пиковый онлайн в день выхода, но и возглавила свежие еженедельные чарты Steam.
Игромания.ру 12:35
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Автоспорт
В Red Bull не считают, что упустили победу
Макс Ферстаппен финишировал вторым в Сильверстоуне и заработал дополнительное очко за лучший круг.
F1news.ru 14:22
Наука
Генная терапия полностью вылечила мышей на поздней стадии Альцгеймера
Новый эксперимент на мышах позволил ученым понять не только то, как можно замедлить развитие деменции, но и как восстановить функцию этого защитного фермента до нормальных уровней.
Хайтек+ 10:24
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru 14:38
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 30 июля в 14:21
Шоу-бизнес
Навка показала поклонникам нежное фото с Песковым в годовщину свадьбы
Известная российская фигуристка Татьяна Навка тепло поздравила супруга Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы.
ФАН 03:35
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат вчера в 16:16
Космос
Crew Dragon приводнился у побережья США
RT на русском 14:48
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж. Об этом сообщила мать девушки телеведущая Екатерина Одинцова в своем Instagram.
Открытый Нижний 11:40
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Футбол
39-летний Рыжиков подписал контракт с «Тамбовом»
Вратарь Сергей Рыжиков стал игроком «Тамбова». Об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.
Евро-футбол.ру 13:09
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Спорт
Брюс Стрейли прошёл The Last of Us: Part II
Игромания.ру 07:03
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Футбол
Дзюба назвал людей без чувства юмора владельцами маленького интеллекта
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба посоветовал россиянам почаще улыбаться, а также наслаждаться жизнью и быть приветливыми.
ProstoProSport 15:36
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж.
Российская газета 12:52
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Армия и оружие
Сатановский предупредил о большой войне Запада с Россией
Политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский рассказал, когда ожидать большой войны.
Политика Сегодня 15:00
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
Кино
Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil
Отмечается, что реальные съемки будут совмещаться с анимацией. Оригинальная игра «Beyond Good & Evil» вышла в 2003 году.
Культуромания 06:37
Футбол
Первые фото новой формы сборной России по футболу появились в Сети
Журналисты портала Footyheadlines 2 августа показали фото домашнего и гостевого комплектов игровой формы сборной России, в которых спортсмены будут выступать в сезоне 2020/21.
iReactor 14:13
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera 13:27