Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

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