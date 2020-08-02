Общество
ИнтерфаксМишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.
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Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в стране второстепенным вопросом.
ФедералПресс вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Политика
Задержанным в Белоруссии гражданам РФ избрали меру пресечения
Напомним, 29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 граждан РФ – 32 в санатории под Минском, еще 1 – на юге страны.
Деловое.ТВ 02:37
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
SpeedMe 02:29
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области
В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры.
ТАСС 07:34
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Здоровье
Сальмонеллезом заразились около 400 человек в США
В США произошла вспышка кишечной инфекции — около 400 человек в более чем 30 разных штатах заразились сальмонеллезом.
Телеканал 360° 06:31
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Футбол
Гендиректор «Факела» извинился перед болельщиками и наехал на руководство стадиона в Воронеже
Как отметил Роман Асхабадзе, и за условия для болельщиков на трибунах, и за качество поля отвечает директор спортивной площадки, которому «Факел» «платит немалые деньги, погасив все долги предыдущего руководства».
Блокнот Воронеж 08:00
Общество
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал нахлебником и практически паразитом на русско-белорусских отношениях.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Экономика
Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.
Коммерсантъ 08:02
Культура
«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия
Выбор у респондентов был не из легких - им предложили выбирать лучший сериал 21 века из 150 телешоу, вышедших на экраны после 2000 года.
МТВ онлайн 31 июля в 10:04
Путешествия
В Турции отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
Чорабатыр заверил, что стоимость отдыха в Турции не увеличится даже на фоне роста расходов на противокоронавирусные меры в отелях.
Evo-rus.com 08:03
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15
Религия
Патриарх Кирилл не подтвердил заявления о своем материальном богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не верить слухам о его богатстве.
Народные новости 08:03