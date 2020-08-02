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Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, пишет ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.В источнике
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Коммерсантъ

Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

Коммерсантъвчера в 07:22
РИА Новости

Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии

РИА Новостивчера в 07:11
Известия

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Известиявчера в 07:02
РБК

Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

РБКвчера в 07:10
Интерфакс

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Интерфаксвчера в 07:07
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о разрешении на въезд в Россию гражданам Швейцарии

ТАССвчера в 07:02
Lenta.ru

Мишустин разрешил въезд в Россию гражданам Швейцарии

Lenta.ruвчера в 07:11
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Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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Ученые назвали способы почти вдвое снизить риск развития деменции

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона выделила 12 главных причин развития слабоумия в пожилом возрасте и предложила рекомендации, следование которым может почти наполовину снизить риск развития деменции либо вовсе предотвратить поражение интеллектуальных способностей человека.
ТАСС Наука 1 августа в 06:49
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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ruвчера в 09:26
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