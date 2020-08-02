Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, пишет ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.В источнике
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