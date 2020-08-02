Общество
Моя Москва.онлайнМишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, пишет ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Кино
Режиссер «Сумерек» рассказала о возможном продолжении съемок саги
Поклонники саги тут же поинтересовались, будет ли она экранизирована. Режиссер Кэтрин Хардвик оценила такую возможность.
Moi-portal.ru 13:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Автоспорт
Хэмилтон одержал победу на трех колесах
Motorsport.com Россия 11:17
Политика
Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов
Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
Военное обозрение 11:12
Общество
Фургал пожаловался на отсутствие информации
Арестованный бывши губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признался посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, что сложнее всего в СИЗО "Лефортово" ему дается изоляция и отсутствие информации.
Вести.Ru 13:59
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Культура
Геймер рассказал, как его 65-летний отец полюбил видеоигры благодаря God of War
Пользователь под ником Evan_ack рассказал на Reddit, как его 65-летний отец полюбил компьютерные игры.
Чемпионат 13:51
Политика
Опубликовано видео тренировок задержавшего бойцов ЧВК белорусского спецназа
Опубликовано видео тренировок группы «Альфа» спецназа Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, принимавшей участие в задержании бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 11:14
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Футбол
Ганчаренко остался доволен работой игроков в матче с «Ротором»
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги контрольного матча с волгоградским «Ротором», который завершился вничью — 0:0. — Ребята получили игровую практику.
Матч ТВ 13:38
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в Белоруссии
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало заявил, что нынешний президент республики Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам, сообщает «РИА Новости» 2 августа.
Известия 13:55
Футбол
Губерниев: Юран забоялся прийти ко мне на эфир
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что экс-наставник "Химок" Сергей Юран не придет на обещанное интервью.
РИА Новости 13:10
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Общество
В Крыму уволили охранника после инцидента с нагайкой на пляже
Охранник объяснил это тем, что посещать пляж могут только постояльцы санатория.
Говорит Москва 04:42
Шоу-бизнес
Неелова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
РИА Новости 10:25
Футбол
«Химки» обыграли «Динамо» в товарищеском матче
Газета.Ru 12:25
Игры
Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере
Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией
Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион online 10:39
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
Вести.Ru 09:26
Здоровье
Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения
Резкое похудение, которое улучшает настроение и психологическое состояние человека, способно серьезно навредить организму.
Discover24 03:51
Общество
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43