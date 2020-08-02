Общество
Моя Москва.онлайнМишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, пишет ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели 16:02
Политика
У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Футбол
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
Известия 06:14
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Космос
Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники
Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 29 июля в 17:41
Единоборства
Брансон нокаутировал Шахбазяна на турнире UFC Fight Night 173
В США завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173 (UFC Vegas 5). Мероприятие прошло в Лас-Вегасе (штат Невада).
Bookmaker-ratings.ru 01:48
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Здоровье
Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
Заведующая отделением скорой медицинской помощи городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга врач-кардиолог Татьяна Рыбка назвала витамины, которые необходимо принимать тем, кто перенес коронавирус.
RZN.info 05:38
Здоровье
В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией
Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Lenta.ru 16:31
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Как утверждает продюсер Джон Ландау, Джеймс Кэмерон собрал всю съемочную команду, чтобы продемонстрировать ей три сцены из второй части фильма «Аватар».
ToDay News Ufa 16:07
Путешествия
В Турции отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
Чорабатыр заверил, что стоимость отдыха в Турции не увеличится даже на фоне роста расходов на противокоронавирусные меры в отелях.
Evo-rus.com 08:03
Политика
Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru 16:38
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Игры
Sony PlayStation 5 Pro хотят оснастить сразу несколькими GPU
Эксперты предположили, что будущую консоль хотят оснастить сразу несколькими GPU.
Дни24 07:37
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Футбол
Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола
Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.
АБН 14:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.
Газета.Ru 13:48
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Общество
Американцы получили подозрительные посылки с семенами из Китая
Народные новости 31 июля в 14:04
Футбол
Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
Газета.Ru 16:41
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 07:47
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Происшествия
Кличко принялся «перевоспитывать» нового вандала, сломавшего шлагбаум
Киевский мэр Виталий Кличко принялся "перевоспитывать" очередного вандала.
РЕН ТВ 08:02