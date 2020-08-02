Общество
Моя Москва.онлайнМишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, пишет ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Музыка
Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла причины ухода из группы
Территория новостей 09:28
Здоровье
Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
Футбол
Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings 09:39
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн вчера в 07:13
Армия и оружие
Хафтар заявил о готовности ливийцев бороться с турецким колониализмом
Ливия никогда не примет турецкий колониализм и будет бороться с любым колонизатором, заявил главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.
ПолитРоссия 06:37
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Политика
Трамп подпишет закон о запрете TikTok в США
В Соединенных Штатах будет запрещен китайский видеосервис TikTok, об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп, сообщает газета Hill.
МонаВиста вчера в 06:05
Космос
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Футбол
Хавбек «Динамо» К Кадири близок к возвращению в «Арсенал» Т
Полузащитник украинского «Динамо» Мохаммед Кадири в частной переписке анонсировал свое возвращение в тульский «Арсенал».
Бомбардир.ру вчера в 18:18
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
Елизавета сама понимает, что в юности ее внешность и манеры одеваться были, скажем так, на любителя.
Paparazzi.ru 08:18
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Политика
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
Религия
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37