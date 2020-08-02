Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, пишет ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Читать в источнике
Комментировать154

Подробнее о событии

Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

Коммерсантъ07:22

Мишустин подписал распоряжение о разрешении на въезд в Россию гражданам Швейцарии

ТАСС07:02

Мишустин разрешил въезд в Россию гражданам Швейцарии

Lenta.ru07:11

Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

РБК07:10

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Интерфакс07:07

Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии

РИА Новости07:11

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Известия07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет

ТАСС 10:36
Музыка

Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла причины ухода из группы

Территория новостей 09:28
4
Здоровье

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
7
Футбол

Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings 09:39
2
Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
232
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,5K
Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru 03:29
228
Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании

Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
79
Музыка

Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров

МТВ онлайн вчера в 07:13
9
Армия и оружие

Хафтар заявил о готовности ливийцев бороться с турецким колониализмом

Ливия никогда не примет турецкий колониализм и будет бороться с любым колонизатором, заявил главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.
ПолитРоссия 06:37
Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
28
Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
1
Шоу-бизнес

Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер

RuNews24.ru 07:00
578
Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
144
Политика

Трамп подпишет закон о запрете TikTok в США

В Соединенных Штатах будет запрещен китайский видеосервис TikTok, об этом ранее заявил президент США Дональд Трамп, сообщает газета Hill.
МонаВиста вчера в 06:05
398
Космос

Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
210
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми

"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
15
Футбол

Хавбек «Динамо» К Кадири близок к возвращению в «Арсенал» Т

Полузащитник украинского «Динамо» Мохаммед Кадири в частной переписке анонсировал свое возвращение в тульский «Арсенал».
Бомбардир.ру вчера в 18:18
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
3,6K
Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
165
Экономика

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
314
Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
422
Происшествия

Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
108
Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности

Елизавета сама понимает, что в юности ее внешность и манеры одеваться были, скажем так, на любителя.
Paparazzi.ru 08:18
35
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Общество

Разлученные на 53 года сестры воссоединились благодаря коронавирусу

Lenta.ru 08:14
1
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
116
Политика

Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
25
Религия

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное