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Коммерсантъ

Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его приостановили в апреле из-за угрозы коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Это обладатели дипломатических или служебных паспортов - граждане стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, сообщается
 на сайте правительства.
Московский Комсомолец02:40
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Калининград.Ru

Мишустин отменил ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом

Калининград.Ru03:17
Клопс

Кабмин разрешил железнодорожные поездки в Калининград для всех россиян

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ТАСС

Кабмин снял ограничения на безвизовый въезд в РФ иностранцам для коротких командировок

ТАСС02:36
Каскад

Калининградцы высказались о решении Мишустина открыть железную дорогу для всех россиян

Каскад04:44
Эхо Москвы

Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России

Эхо Москвы02:09
Янтарный Край

Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом

Янтарный Край02:09
РИА Новости

Мишустин снял ограничения на въезд в Калининград на поезде

РИА Новости02:37
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В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

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В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета03:17
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

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