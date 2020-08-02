Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейМишустин снял запрет на въезд в Россию гражданам Швейцарии

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил въезд в Россию гражданам Швейцарии. Постановление об этом решении опубликовано на сайте кабмина. В постановлении указано, что граждане Швейцарии могут прибывать в Россию воздушным путем.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

Коммерсантъ07:22

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Известия07:02

Мишустин разрешил въезд в Россию гражданам Швейцарии

Lenta.ru07:11

Мишустин разрешил гражданам Швейцарии въезд в Россию

РБК07:10

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Интерфакс07:07

Мишустин подписал распоряжение о разрешении на въезд в Россию гражданам Швейцарии

ТАСС07:02

Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии

РИА Новости07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Футбол

Аршавин возглавил департамент развития молодежного футбола в «Зените»

Вести.Ru 12:10
Происшествия

В Москве подрались десантники и росгвардейцы

РИА Новости 11:41
2,2K
Армия и оружие

Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере

Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
2
Наука

Сперматозоид со штопором и выдрой сравнили британские ученые

Live24 02:50
47
Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Общество

Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме

Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.
Интерфакс 11:27
1
Шоу-бизнес

Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры

Экономика сегодня 08:17
3
Общество

«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
600
Происшествия

40 килограммов фонящей черники изъяли у двух мужчин

Вести.Ru 09:41
8
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
500
Политика

Путин поздравил десантников России с 90-летним юбилеем ВДВ

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в адрес личного состава и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ с праздником и 90-летним юбилеем образования ВДВ.
Mockva.ru 02:45
308
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
99
Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август

ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
33
Автоспорт

Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Футбол

Руни: Игроки «МЮ» понимали, что тактика Фергюсона на финалы Лиги чемпионов была ошибочной

В полуфиналах Лиги чемпионов 2008 года «МЮ» обыграл каталонцев с итоговым счетом 1:0 благодаря острожной тактике.
Евро-футбол.ру 11:43
Наука

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
24
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,7K
Происшествия

Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки

По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
1,1K
Происшествия

На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске

REGNUM 11:57
8
Армия и оружие

Украинские пограничники откажутся от автоматов Калашникова

Украинская погранслужба откажется от использования автоматов Калашникова.
Lenta.ru 09:10
52
Футбол

«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина

Известия 06:14
Футбол

Селюк: «Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин»

Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин.
Bobsoccer 12:13
Политика

Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО.
Газета.Ru 10:53
28
Культура

Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
17
Происшествия

Под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет

У поселка Стрельцово под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Три человека, находившиеся на его борту, выжили.
Российская газета 11:09
2
Здоровье

Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий

В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
Народные новости 10:13
26
Энергетика

Минэнерго: Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на июньском уровне

Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне, близком к июню, сообщает Министерство энергетики РФ.
Коммерсантъ 12:14
19
Экономика

Минфин предложил сократить траты на оборонку

Минфин России предложил сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на 323 млрд рублей на следующие три года.
Газета.Ru 07:15
110
Происшествия

Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта

В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
15
Здоровье

Ученые: 40% случаев деменции можно предотвратить, соблюдая 9 правил

Осознавая острую необходимость четких рекомендаций по профилактике деменции, ученые представили обновленные факторы риска развития нейродегенерации.
Хайтек+ 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное