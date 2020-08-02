Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил въезд в Россию гражданам Швейцарии. Постановление об этом решении опубликовано на сайте кабмина. В постановлении указано, что граждане Швейцарии могут прибывать в Россию воздушным путем.

Мишустин снял запрет на въезд в Россию гражданам Швейцарии

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