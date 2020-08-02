Общество
Общественная служба новостейМишустин снял запрет на въезд в Россию гражданам Швейцарии
Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил въезд в Россию гражданам Швейцарии. Постановление об этом решении опубликовано на сайте кабмина. В постановлении указано, что граждане Швейцарии могут прибывать в Россию воздушным путем.
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Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
РИА Новости 11:41
Армия и оружие
Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере
Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Общество
Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме
Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.
Интерфакс 11:27
Шоу-бизнес
Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры
Экономика сегодня 08:17
Общество
«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Политика
Путин поздравил десантников России с 90-летним юбилеем ВДВ
Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в адрес личного состава и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ с праздником и 90-летним юбилеем образования ВДВ.
Mockva.ru 02:45
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Футбол
Руни: Игроки «МЮ» понимали, что тактика Фергюсона на финалы Лиги чемпионов была ошибочной
В полуфиналах Лиги чемпионов 2008 года «МЮ» обыграл каталонцев с итоговым счетом 1:0 благодаря острожной тактике.
Евро-футбол.ру 11:43
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
Армия и оружие
Украинские пограничники откажутся от автоматов Калашникова
Украинская погранслужба откажется от использования автоматов Калашникова.
Lenta.ru 09:10
Футбол
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
Известия 06:14
Футбол
Селюк: «Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин»
Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин.
Bobsoccer 12:13
Политика
Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО.
Газета.Ru 10:53
Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
Происшествия
Под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет
У поселка Стрельцово под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Три человека, находившиеся на его борту, выжили.
Российская газета 11:09
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
Народные новости 10:13
Энергетика
Минэнерго: Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на июньском уровне
Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне, близком к июню, сообщает Министерство энергетики РФ.
Коммерсантъ 12:14
Экономика
Минфин предложил сократить траты на оборонку
Минфин России предложил сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на 323 млрд рублей на следующие три года.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Здоровье
Ученые: 40% случаев деменции можно предотвратить, соблюдая 9 правил
Осознавая острую необходимость четких рекомендаций по профилактике деменции, ученые представили обновленные факторы риска развития нейродегенерации.
Хайтек+ 08:08