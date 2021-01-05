Созданы наночастицы для доставки лекарств в мозг в целях лечения черепно-мозговой травмы

После экспериментов на мышах, у которых была смоделирована черепно-мозговая травма (ЧМТ), новая система доставки наночастиц показала результат, который превосходил обычную концентрацию лекарства в мозге в три раза.