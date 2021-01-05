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Мишустин сохранил повышенное пособие по безработице до конца 2021 года

Москва, 5 января 2021, 12:37 — REGNUM Правительство Российской Федерации оставило максимальный размер пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.В источнике
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ТАСС

Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

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Пособие по безработице останется повышенным до конца 2021 года

РБКвчера в 03:48
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Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

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Определен размер максимального пособия по безработице на 2021 год

Lenta.ruвчера в 03:57
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Кабмин сохранил повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

RT на русскомвчера в 03:19
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Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице

РИА Новостивчера в 03:16
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Созданы наночастицы для доставки лекарств в мозг в целях лечения черепно-мозговой травмы

После экспериментов на мышах, у которых была смоделирована черепно-мозговая травма (ЧМТ), новая система доставки наночастиц показала результат, который превосходил обычную концентрацию лекарства в мозге в три раза.
Созданы наночастицы для доставки лекарств в мозг в целях лечения черепно-мозговой травмы
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Итальянцам могут запретить использовать государственные флаг и гимн на Олимпиаде в Токио

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго подтвердил, что МОК может запретить итальянским спортсменам использовать флаг и гимн своей страны на Олимпиаде в Токио летом нынешнего года.
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