Мишустин сохранил повышенное пособие по безработице до конца 2021 года
Москва, 5 января 2021, 12:37 — REGNUM Правительство Российской Федерации оставило максимальный размер пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.В источнике
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Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год
Парламентская газетавчера в 03:36
Правительство сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год
Глас Народавчера в 03:07