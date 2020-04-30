Коронавирус
КоммерсантъМихаил Мишустин заразился коронавирусом
У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. По данным источников "Ъ", у него высокая температура. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты на коронавирус, которые я сдал, показали положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельSputnik Кыргызстан 13:02
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