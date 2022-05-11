«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).