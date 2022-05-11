Будьте в Плюсе

Мишустин сообщил, что в России начинаются выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
Ведомости
"Средства будут доставляться Почтой России или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май", — проинформировал Мишустин.
Life.ru
"В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка", - заявил Мишустин.
Российская газета
Сумма рассчитывается для каждой семьи индивидуально и может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
РБК

Подробнее о событии

Мишустин объявил о начале выплат ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
Газета.Ru10:02
В России начали выплачивать пособия на детей от 8 до 17 лет
Татар-информ08:28
В России начинаются выплаты новых ежемесячных пособий для семей с детьми от 8 до 17 лет
Татарстан-2408:19
В России начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет
ТАСС07:44
В России начались выплаты для семей с детьми
URA.Ru07:36
В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
Псковская Лента Новостей07:25
Мишустин объявил о начале выплат нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
РИА Новости08:12

Интересное

Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса не устраивает многих партнеров

Путин указал, что речь идет в том числе о разработке специальных программ подготовки педагогов.
РИА Новости09:03

Болгария договорилась о поставках газа из США по ценам ниже «Газпрома»

С 27 апреля «Газпром» прекратил поставки в Болгарию, поскольку не получил оплату в рублях.
Коммерсантъ09:53

Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с послом США часть двусторонних вопросов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в среду обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном ряд вопросов российско-американских отношений.
ТАСС09:39

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об агрегаторах такси

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об агрегаторах такси.
Lenta.ru10:06

Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к украинской армии

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины.
RT на русском08:51

В Минобороны РФ заявили об экспериментах США над пациентами в психбольнице под Харьковом

Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон проводил эксперименты над гражданами Украины в психиатрической больнице Харьковской области.
Газета.Ru10:08

Российский МИД потребовал от Польши извинений за нападение на посла Андреева 9 мая

"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", — говорится в заявлении.
РИА Новости09:51

Боевики теробороны Одессы дезертировали из-за планов властей Украины отправить их на фронт

В Одесской области многие боевики территориальной обороны решили дезертировать, узнав о планах отправить их на фронт.
Lenta.ru08:09

В Ереване участники акции оппозиции заблокировали четыре входа в здание мэрии города

В Ереване участники многотысячной акции оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали входы в здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости09:49