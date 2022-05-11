«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
"Средства будут доставляться Почтой России или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май", — проинформировал Мишустин.
Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон проводил эксперименты над гражданами Украины в психиатрической больнице Харьковской области.
"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", — говорится в заявлении.