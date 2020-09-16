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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Мишустин сообщил о планах повысить акциз на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства повысить ряд налогов. По его словам, кабмин собирается пересмотреть льготы в сфере Топливно-энергетического комплекса, а также повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, во вторник, 8 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели.
Политика Сегодня15 сентября в 12:21
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
1,2K

Вулканический пепел оказался опасным для глобального климата Земли

Изучая последствия извержения вулкана Келуд, который располагается на в Индонезии на острове Ява, ученые из Университета Колорадо (США) пришли к выводу, что вулканический пепел оказывает гораздо большее влияние на атмосферу Земли, чем считалось ранее.
Новый Век15 сентября в 07:30
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Больше 1000 кузбасских семей переселят из аварийного жилья досрочно

Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье, — написал в своём telegram-канале губернатор Сергей Цивилёв.
НГС.Кемерово22:21

Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Uznayvse.ru напоминает, что на протяжении всего того времени, что Бари Алибасов находился в клинике, его сын Бари Алибасов-младший давал интервью и обвинял всю семью Федосеевой-Шукшиной, в том числе и саму Лидию Николаевну, в отправлении его отца.
Uznayvse.ruвчера в 11:39
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