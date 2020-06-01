с чего всё началось

Основная цель плана - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.

Кто есть кто в Сибири

Футбол Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 294

Общество С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. 114

Общество Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. 1

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 1,9K

Гаджеты Bitmain представила новые майнеры для добычи биткоина Сегодня, 1 июня, новая модель оборудования для добычи криптовалюты Antminer T19 поступила в продажу, о чем сообщил ее производитель Bitmain в своем официальном блоге.

Авто Флагманский седан Toyota Century получил карбоновый обвес В стайлинг-пакет Sportsline Black Label для флагманского Toyota Century входит набор юбок для бамперов и порогов, которые приблизили автомобиль к поверхности земли.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,3K

Происшествия В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. 22

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,7K

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 231

Здоровье Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку «Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. 74

Экономика ЦБ перенес продажу «Азиатско-Тихоокеанского банка» Банк России принял решение перенести продажу санированного «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) на 2021-2022 годы, говорится в сообщении регулятора.

Политика МИД КНР назвал обреченными на провал меры США по Гонконгу Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу, заявил представитель МИД страны Чжао Лицзянь.