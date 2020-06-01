Политика
РБКМишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
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Основная цель плана - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРЕН ТВ 04:12
с чего всё началось
Правительство представит президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план по восстановлению экономики в установленные сроки, то есть 1 июня, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу».Rambler News Serviceвчера в 13:31
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Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В России выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 9035 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Гаджеты
Bitmain представила новые майнеры для добычи биткоина
Сегодня, 1 июня, новая модель оборудования для добычи криптовалюты Antminer T19 поступила в продажу, о чем сообщил ее производитель Bitmain в своем официальном блоге.
РБК 04:28
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
Авто
Флагманский седан Toyota Century получил карбоновый обвес
В стайлинг-пакет Sportsline Black Label для флагманского Toyota Century входит набор юбок для бамперов и порогов, которые приблизили автомобиль к поверхности земли.
Тарантас Ньюс 02:28
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:35
Экономика
Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян за январь-май 2020 года снизилось на $31,48 млрд.
Газета.Ru 02:44
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Авто
Chevrolet Niva получил прибавку к цене
Автоновости дня 30 мая в 04:01
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Экономика
Смольный сократил финансирование Московско-Дунайской развязки на 95%
В строительство Московско-Дунайской развязки будет в этом году вложено на 95% меньше средств, чем планировалось изначально.
Карповка 03:15
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат в России
В силу вступил закон о запрете взимания долгов с социальных выплат и пособий от государства.
Live24 04:03
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора»
Как информирует Ghana Web, на футболиста положили глаз "Локомотив" и "Спартак".
Газета.Ru 03:21
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Экономика
ЦБ перенес продажу «Азиатско-Тихоокеанского банка»
Банк России принял решение перенести продажу санированного «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АТБ) на 2021-2022 годы, говорится в сообщении регулятора.
РБК 04:47
Политика
МИД КНР назвал обреченными на провал меры США по Гонконгу
Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу, заявил представитель МИД страны Чжао Лицзянь.
Известия 03:56
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Культуромания 30 мая в 09:46
Общество
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15