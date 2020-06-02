Политика
РБКМишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
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Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
Врачам из-за сокращения штата якобы предложили занять открытые вакансии уборщиков, санитаров и дворников.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Общество
Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38
Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
Интерфакс 06:36
Общество
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.
Lenta.ru 08:58
Политика
Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Академик РАН Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, рассказал о признаках рака кожи, как вовремя выявить опасное заболевание и остаться здоровым.
ToDay News Ufa 31 мая в 01:41
Происшествия
Власти Оренбургской области: изъятые из семьи дети остаются в больнице
РИА Новости 08:42
Происшествия
Минздрав РТ: Вызвавший скорую казанец домогался и оскорблял фельдшера
В Минздраве Татарстана заявили, что видео с пинающим пациента работником «скорой помощи», размещенное в соцсети, неполное.
Московский Комсомолец 08:30
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Политика
Памфилова рассказала о процедуре голосования по Конституции
О голосовании по поправкам в Конституцию высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Капитал страны 06:34
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Здоровье
Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах
Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах, пишет РБК.
Реальное время 00:39
Экономика
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия
Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой
Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Lenta.ru 07:40
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Экономика
Власти Кубани наладили онлайн работу с инвесторами из-за переноса РИФ
Власти Краснодарского края после переноса сроков проведения ежегодного Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи из-за пандемии коронавируса наладили работу с потенциальными инвесторами в онлайн-режиме в условиях ограничительных мер.
ТАСС 07:09
Шоу-бизнес
Бондарчук сама подтолкнула мужа к роману с Паулиной Андреевой
Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости вчера в 11:53
Здоровье
Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:45
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК 01:00
Общество
В Саратове со дна Волги поднимают затонувший более 40 лет назад буксир
Саратов, 2 июня 2020, 15:43 — REGNUM В Саратове во время строительства пляжа на дне Волги обнаружили затонувший однопалубный буксир «Академик Чебышев», который решили поднят на поверхность, сообщает регион64.
REGNUM 08:43
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Происшествия
Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике
В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 42-летней матери, на месте преступления изъят дневник с описанием расправы.
Lenta.ru 09:04
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Баскетбол
Никола Милутинов стал игроком ЦСКА
Центровой Никола Милутинов пополнил состав московского ЦСКА. Стороны подписали соглашение на три года.
Чемпионат 02:27
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20