Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России. По словам премьера, на реализацию плана за два года потребуется около 5 трлн руб. Президент сказал, что к реализации плана нужно приступить с начала июля.

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Политика В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной. 1K

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 68

Баскетбол ЦСКА подписал контракт с центровым сборной Сербии Милутиновым Центровой сборной Сербии Никола Милутинов перешел в российский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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