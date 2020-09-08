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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики

Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ru09:28
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44

Белорусские оппозиционеры рассказали о погоне на границе с Украиной

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали, как покинули республику и что случилось на границе с их коллегой Марией Колесниковой.
Белорусские оппозиционеры рассказали о погоне на границе с Украиной
РБК14:32
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Гайч принёс «ЦСКА» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

Во время перерыва на игры сборных команды Российской Премьер-Лиги по футболу проводят контрольные поединки Одним из таких сражений стала встреча между профессиональным футбольным клубом "ЦСКА" и тульским "Арсеналом".
Гайч принёс «ЦСКА» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче
Честный рейтинг букмекеров12:22
1

Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСК11:00
5

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
1

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Геннадий Орлов выступил против натурализации Жиго для сборной России

В текущем розыгрыше Тинькофф РПЛ московский «Спартак» является на данный момент лидером в турнирной таблице, опережая действующего чемпиона страны в лице санкт-петербургского «Зенита» на один балл.
Честный рейтинг букмекеров13:30

В воронежских больницах вводят новые места для пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 100 дополнительных койко-мест в ВГКБ №2, 60 – в ВГКБ №20, 40 – в ВГКБ №3, сообщили в пресс-центре регионального депздрава во вторник, 8 сентября.
Kursk.com08:03
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