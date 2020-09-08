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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики

Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ruвчера в 09:28
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму
REGNUMвчера в 05:34
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Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Кастер Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона

Швейцарский федеральный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени, пытавшейся оспорить новые правила Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) по уровню тестостерона у спортсменок.
Интерфакс-Спортвчера в 16:41

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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