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Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Восстановление экономики России после пандемии коронавируса в сравнении с другими странами идет более динамично, заявил во вторник, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ruвчера в 09:28
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08

Samsung будет производить процессоры Qualcomm для бюджетных 5G-смартфонов

Источник изображения: GizmoChina Как сообщает издание The Korea Bizwire, корейской компании удалось получить заказ на выпуск процессоров Qualcomm Snapdragon 400-й серии, которые станут основой для недорогих смартфонов с поддержкой сетей 5G.
3DNewsвчера в 05:20

Kyle ответил мемом с клоуном на сообщение Sh4dowehhh о будущем турнирных стримов

В твиттере стример с помощью отредактированного скриншота высмеял возможную ситуацию на трансляции чемпионата по Dota 2 после вступления в силу новых правил Valve. pic.twitter.com/23T50DLEhT— Kyle Freedman (@keepingitKyle) September 8, 2020 Ранее на это же сообщение Sh4dowehhh отреагировал комментатор Виталий v1lat Волочай.
CyberSport.ruвчера в 10:48