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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики

Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ru09:28
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
REGNUM11:54
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс10:37
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NASA отказалось от покупки места для своего астронавта на «Союзе»

Москва, 8 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США подтвердило России покупку только одного места на космическом корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщается 8 сентября в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос».
REGNUM13:05
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Соратник Колесниковой рассказал о купленном для нее билете в Мюнхен

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов рассказал, что силовики купили для него, пресс-секретаря КС Антона Родненкова и члена президиума совета Марии Колесниковой билеты за границу.
Lenta.ru13:56
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Трамп высказался за блокировку строительства Nord Stream 2

Американские власти поддерживают идею о блокировке строительства газопровода Северный поток — 2. Об этом накануне заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.
NewInformвчера в 16:56
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Меркель не хочет односторонних германских санкций против России

Канцлер Германия Ангела Меркель считает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким.
Вести.Ru12:37

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получение взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ru13:44
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