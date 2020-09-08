Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получение взятки от нарушителя правил дорожного движения.