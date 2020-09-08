Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики
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Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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