В школе, где учится Вася, завершается служебная проверка

Проверку по факту ситуации в школе №21, где возник конфликт между родителями в одном из начальных классов, где учится Вася, к участию в конфликте были вовлечены несовершеннолетние дети, инициировал департамент образования.