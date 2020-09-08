Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.