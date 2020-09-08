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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики

Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ruвчера в 09:28
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44

Алексиевич заявила, что совет оппозиции не хочет раскола в Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила, что КС не готовил переворота в стране, а стремился не допустить раскола в Белоруссии путем диалога в обществе.
Алексиевич заявила, что совет оппозиции не хочет раскола в Белоруссии
ТАСС05:32

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в среду, 9 сентября.
Известия05:51
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за ДТП, получил в среду первую передачу, в которой были чай, сахар и сигареты, сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
ТАСС06:04
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Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра7 сентября в 05:43
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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