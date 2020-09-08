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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики

Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ru09:28
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29

Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАСС10:14

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Президент США Александр Лукашенко возложил на США ответственность за беспорядки в Белоруссии и добавил, что волнения в Америке стали результатом развития технологий, которые Вашингтон использовал для дестабилизации обстановки в других странах.
ТАСС10:55
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Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости06:09
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Кibris.
Интерфакс10:37
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Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК09:35

Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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