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Российская газета
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Пандемия коронавируса привела к спаду в российской экономике, но он оказался не таким глубоким, как в ряде других стран. Об этом заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ru09:28
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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В ФРГ заявили, что США играют важную роль в ситуации вокруг СП-2

Во вторник, 8 сентября, премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство второй ветки трубопровода, Мануэла Швезиг заявила, что экономические интересы США играют ключевую роль в ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2".
Капитал страны11:55
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
РИА Новости08:40
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Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru11:13
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