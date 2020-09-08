Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами
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Пандемия коронавируса привела к спаду в российской экономике, но он оказался не таким глубоким, как в ряде других стран. Об этом заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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