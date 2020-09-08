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Российская газета
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Пандемия коронавируса привела к спаду в российской экономике, но он оказался не таким глубоким, как в ряде других стран. Об этом заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29
Вести.Ru

Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Вести.Ru09:28
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
REGNUM11:54
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В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой
РИА Новости11:53
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Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание

Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Страницы Воронежской культуры05:56
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАСС10:14
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Дефицит витамина D у мужчин может приводить к преждевременной смерти

Результаты анализа информации о здоровье мужчин, проведенного учеными, показывают, что если у представителя сильной части человечества наблюдается дефицит витамина D в крови, то он подвержен риску преждевременной смерти.
Discover2410:48
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Фильм «Мулан» раскритиковали за съемки рядом с концлагерями

Правозащитники и активисты раскритиковали только что вышедший фильм «Мулан» кинокомпании Walt Disney за то, что съемки картины проходили в непосредственной близости с концлагерями, которые содержит правительство Китая.
Культуромания11:22
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Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский военный самолет «Орион», заявили в Национальном центре управления обороной РФ 7 сентября журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 10:20
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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