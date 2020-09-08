Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики
Смотрите также
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Правительство предложило продлить программу кешбэка за туры по России
Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Лукашенко объяснил появление на публике с автоматом
Костромские дети разгромили кладбище и съели конфеты с могил
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
СК завершил следствие по делу экс-мэра Норильска из-за утечки топлива
Рустам Минниханов открыл в Набережных Челнах татарский драмтеатр
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Мишустин вручает премии правительства РФ в области культуры
Правительство завершило работу над планом восстановления экономики
Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Компания Google выпустила Android 11 с «пузырями»
Российская экономика восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах
Вести.Ruвчера в 09:28