Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.

Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Политика В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства. 7

Шоу-бизнес Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды. 60

Общество Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. 264

Политика В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай». 16

Футбол Николич: думаю, что травма Гильерме не является серьезной Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о состоянии здоровья вратаря Маринато Гильерме, который получил травму во время матча против самарских "Крыльев Советов".

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 314

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 631

Общество TikTok и LiKee запретили в Индии Подчеркивается, что принятые меры в отношении китайских приложений призваны обеспечивать защиту интересов индийских интернет- и мобильных пользователей. 49

Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 34

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 3,3K