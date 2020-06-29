с чего всё началось

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.

Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Общество Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. 65

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 469

Происшествия Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов. 1K

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News. 227

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 401

Происшествия Сыновья депутата от «Единой России» обвиняются в убийстве Управлением СК по Дагестану разыскиваются подозреваемые в убийстве братья Асиятиловы, которые приходятся сыновьями депутату Народного собрания республики от «Единой России» Могомету Асиятилову, 30 июня сообщает ИА REGNUM. 2

Общество Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

Здоровье Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 470

Политика Познер и Памфилова не считают, что главная цель принятия поправок в Конституцию — обнуление сроков Путина Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в программе Познер в эфире Первого канала обсудила с ведущим Владимиром Познером мнение о том, что главная цель принятия поправок в Конституцию РФ - это обнуление президентских сроков Владимира Путина. 21

Общество КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках В ведомостях УИК 2771 по состоянию на 27 июня сказано, что для надомного голосования на этом избирательном участке выдано 34 бюллетеня, а в ведомостях ТИК Раменки по состоянию на 26 июня насчитали 393 «надомника» (копии документов с УИК и ТИК есть у РБК). 30

Музыка Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink. 26

Политика Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. 4

Армия и оружие Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет У Пентагона нет подтверждений информации, опубликованной в газете The New York Times, о приписываемой Москве причастности к атакам запрещенного в РФ движения «Талибан» на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман. 12