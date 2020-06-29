Экономика
ИзвестияМишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
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с чего всё началось
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.РБКвчера в 08:29
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Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Здоровье
УФАС признала недобросовестной рекламу экспресс-тестов на Коронавирус
Информация о точности 10-минутных экспресс - тестов на COVID-19 является недостоверной.
Эхо Москвы в Перми 05:25
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Король Бельгии выразил сожаление в связи с колонизацией Конго
Брюссель, 30 июня 2020, 12:15 — REGNUM Король Бельгии Филипп выразил сожаление в связи с колониальным прошлым своей страны.
REGNUM 05:15
Космос
НАСА нуждается в проекте туалета для полетов на Луну
LentaChel.ru 28 июня в 01:52
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Происшествия
Сыновья депутата от «Единой России» обвиняются в убийстве
Управлением СК по Дагестану разыскиваются подозреваемые в убийстве братья Асиятиловы, которые приходятся сыновьями депутату Народного собрания республики от «Единой России» Могомету Асиятилову, 30 июня сообщает ИА REGNUM.
ИА Красная Весна 03:38
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Здоровье
Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно
Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16
Происшествия
Умер актер и хореограф Максим Парфенов
ТВ Центр 05:59
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Газета.Ru 04:11
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Политика
Познер и Памфилова не считают, что главная цель принятия поправок в Конституцию — обнуление сроков Путина
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в программе Познер в эфире Первого канала обсудила с ведущим Владимиром Познером мнение о том, что главная цель принятия поправок в Конституцию РФ - это обнуление президентских сроков Владимира Путина.
Znak.com вчера в 21:48
Общество
В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов
В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов Захват пустующих домов, или сквоттинг, — новый "тренд" в Европе.
Экспресс газета 05:14
Общество
КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках
В ведомостях УИК 2771 по состоянию на 27 июня сказано, что для надомного голосования на этом избирательном участке выдано 34 бюллетеня, а в ведомостях ТИК Раменки по состоянию на 26 июня насчитали 393 «надомника» (копии документов с УИК и ТИК есть у РБК).
РБК вчера в 14:46
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
У Пентагона нет подтверждений информации, опубликованной в газете The New York Times, о приписываемой Москве причастности к атакам запрещенного в РФ движения «Талибан» на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
Аргументы и Факты 02:27
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Происшествия
В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07