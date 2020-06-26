Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.

Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

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Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 463

Политика Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 14:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату, передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня. 204

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