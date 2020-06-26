Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Российские банки увеличили размер кредита по льготной ипотеке

РБК05:46

Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредита по льготной ипотеке

Интерфакс04:34

В России расширена программа льготной ипотеки на новостройки

МонаВиста28 июня в 06:41

Ипотека в РФ дешевеет, но жильё не становится более доступным – мнение

REGNUMвчера в 08:34

В России расширят льготную ипотеку на новостройки

Алтапресс28 июня в 07:43

Кредитные лимиты по льготной ипотеке в 6,5% повысили до 6 и 12 млн рублей

ТАССвчера в 09:33

Льготы по ипотеке сделают жильё дороже

DP.RU28 июня в 06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
630
Игры

Ремастер Crysis получит геймплейный трейлер в начале июля

News.ru 01:59
7
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
495
Энергетика

Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Украины

РИА Новости 04:10
2
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
106
Происшествия

Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку

Главного госинспектора труда Иркутской области обвинили в получении взятки.
Российская газета 06:39
9
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
596
Финансы

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля

Последний раз курс доллара находился выше 71 рубля 28 мая текущего года.
ТАСС 07:11
195
Футбол

«Бавария» подписала пятилетний контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем

23-летний вратарь Александр Нюбель прошел медобследование в «Баварии» и заключил контракт с мюнхенцами до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 06:29
Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
12
Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
463
Космос

На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

Коммерсантъ 28 июня в 22:38
1
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
32
Политика

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 14:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату, передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня.
REGNUM 07:05
204
Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
428
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
22
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
9
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
959
Политика

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
20
Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт 06:47
Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Происшествия

При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

При пожаре во Владимирском областном академическом Театре драмы больше всего пострадали фойе, зрительный зал и сцена.
Вести.Ru вчера в 13:36
Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
679
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
1
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
57
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
719
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
79
Экономика

Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19

Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
РБК 06:44
2
Общество

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
629
Происшествия

Подполковник МВД стал подрабатывать на сутенерстве и попался ФСБ

Lenta.ru 06:02
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное