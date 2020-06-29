Экономика
ИнтерфаксМаксимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
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Футбол
«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон
Махачкалинский «Анжи» будет допущен к сезону-2020/2021 под эгидой российского футбольного союза (РФС).
Евро-футбол.ру 05:20
Общество
Кинотеатры в России откроются с 15 июля
Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 05:18
Политика
Лавров: Границы Европы для россиян пока закрыты
Что касается схем вылета россиян за рубеж через третьи страны (например, Беларусь), то лишить их этой возможности нельзя, но Лавров надеется, что в этом случае люди будут действовать с осторожностью, придерживаясь здравого смысла.
Российская газета 04:50
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Футбол
Божович уволен из «Крыльев Советов», Талалаев возглавил команду
Напомним, что Миодраг Божович возглавил "Крылья Советов" в октябре 2018 года, сменив на посту главного тренера Андрея Тихонова.
Реальное время вчера в 11:25
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Общество
В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников
Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
Здоровье
Дешевые лекарства спасут легкие при коронавирусе
Оказалось, что этот дешевый препарат способен блокировать определенный фермент, затрудняя проникновение в клетки коронавируса.
Соловей.Инфо 04:05
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Музыка
Новый клип Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Клип южнокорейской герл-группы Blackpink на трек "How you like that" установил рекорд на YouTube по просмотрам, опередив предыдущих обладателей этого достижения – участников бойбенда BTS, сообщает Variety.
РИА Новости 05:03
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал серию своих архивных фотографий
Максим Галкин опубликовал свои архивные фотографии (галерея — листайте вправо) Добавим, что недавно Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца.
Вокруг ТВ 27 июня в 04:56
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году
Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.
ТАСС 05:01
Происшествия
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 05:02