Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
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Правительство отчиталось о начале исполнения новых инициатив президента

Коммерсантъвчера в 18:14

Новости недвижимости: льготную ипотеку под 6,5% хотят все, но банки дают ее немногим

Провинция.ру28 июня в 14:02

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

РБКвчера в 08:29

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Интерфаксвчера в 05:31

Мишустин подписал постановление об изменении правил льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 05:10

Мишустин заявил о возможностях снижения ставок по ипотеке

REGNUMвчера в 05:48

Кредитные лимиты по льготной ипотеке в 6,5% повысили до 6 и 12 млн рублей

ТАССвчера в 09:33
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Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Шоу-бизнес

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Во Владимирской области 29 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru вчера в 10:23
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Происшествия

В Приангарье трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений

Трое работников управляющей компании погибли во время проведения ремонтных работ на территории очистных сооружений в городе Вихоревка Иркутской области.
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Транспорт

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Шоу-бизнес

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Футбол

Форвард дрезденского «Динамо» Еремеефф может перейти в «Ростов»

Нападающий дрезденского "Динамо" Александер Еремеефф может продолжить карьеру в России.К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Ростов".
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