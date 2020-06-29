Экономика
ИзвестияМишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
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Новости недвижимости: льготную ипотеку под 6,5% хотят все, но банки дают ее немногим
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