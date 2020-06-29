Экономика
ИзвестияМишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
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Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место
Свободная Пресса вчера в 22:50
Общество
С 1 июля в самарских домах появятся «умные» ИПУ
С 1 июля 2020 года поставщики электроэнергии будут обязаны устанавливать интеллектуальные системы учёта потребления во всех домах, как индивидуальных, так и многоквартирных.
Pro Город Самара вчера в 10:28
Технологии
В Финляндии разработали высокотехнологичный метод диагностики COVID-19
По словам Пекка Риссанена, генерального директора компании Deep Sensing Algorithms, одного из разработчиков технологии, метод может применяться и для диагностики ряда других заболеваний.
РБК Санкт-Петербург 03:05
Происшествия
В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Политика
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Происшествия
В Волгоградской области число жертв коронавируса увеличилось до 39
Волгоград, 30 июня 2020, 11:58 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 04:58
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
Правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
ТАСС 05:22
Футбол
Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru вчера в 18:52
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Наука
Создан первый жидкий протез сетчатки
Индикатор 04:44
Наука
Добывать золото из отходов можно с помощью нового полимера
Rusargument вчера в 16:10
Авто
Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car.
Новые автомобили 02:42
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней
Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:40
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции
Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru вчера в 05:14
Единоборства
Менеджер раскрыл гонорары Нурмагомедова за публичные выступления
RT на русском 02:13