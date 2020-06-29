Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
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Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредита по льготной ипотеке

Интерфакс04:34

Почему в Хабаровском крае не ждут бума на рынке жилищного строительства?

AmurMedia.ru28 июня в 07:49

Кредитные лимиты по льготной ипотеке в 6,5% повысили до 6 и 12 млн рублей

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Ипотека в РФ дешевеет, но жильё не становится более доступным – мнение

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Сколько жилья в городах России подходит под программу льготной ипотеки

РБК04:25

В России расширят льготную ипотеку на новостройки

Алтапресс28 июня в 07:43

В России расширена программа льготной ипотеки на новостройки

МонаВиста28 июня в 06:41
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Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона

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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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Свободная Пресса вчера в 22:50
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Общество

С 1 июля в самарских домах появятся «умные» ИПУ

С 1 июля 2020 года поставщики электроэнергии будут обязаны устанавливать интеллектуальные системы учёта потребления во всех домах, как индивидуальных, так и многоквартирных.
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Технологии

В Финляндии разработали высокотехнологичный метод диагностики COVID-19

По словам Пекка Риссанена, генерального директора компании Deep Sensing Algorithms, одного из разработчиков технологии, метод может применяться и для диагностики ряда других заболеваний.
РБК Санкт-Петербург 03:05
Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Политика

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
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Общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
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Происшествия

В Волгоградской области число жертв коронавируса увеличилось до 39

Волгоград, 30 июня 2020, 11:58 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 04:58
Общество

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Правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Создан первый жидкий протез сетчатки

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Добывать золото из отходов можно с помощью нового полимера

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Российский UAZ Hunter протестировали в Японии

В Японии провели тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Хантер" - испытания устроили журналисты местного издания The Best Car.
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
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Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
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Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
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Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Менеджер раскрыл гонорары Нурмагомедова за публичные выступления

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