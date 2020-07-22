Экономика
Народные новостиМишустин сообщил о расширении программы льготной сельской ипотеки
Дополнительные средства на программу льготной ипотеки в селах будут выделены из бюджета страны. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил расширить программу льготной покупки жилья в кредит для жителей сел.
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Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку
Российская газета22 июля в 04:15
Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правда22 июля в 06:19
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
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Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско остался в России, тренировки начнутся с 30 июля.
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ТАСС 12:43
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
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Общество
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Власти Калининградской области приняли решение снять ряд ограничений с работы кафе и ресторанов, введенных на фоне распространения коронавируса.
Известия 12:30
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
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Слово и Дело вчера в 12:20
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов
Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБК 12:40
Происшествия
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление
Российская газета 10:16
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Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
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Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
CyberSport.ru 01:58
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.
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В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34
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«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели
Как сообщает пресс-служба российского автопроизводителя, «АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск длительностью три недели.
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В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
Футбол
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"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
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Huawei, OPPO и Xiaomi выпустят смартфоны с процессором Dimensity 720
Компания MediaTek сообщила, какие производители раньше всех выпустят смартфоны на базе нового процессора Dimensity 720.
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