Экономика
Народные новостиМишустин сообщил о расширении программы льготной сельской ипотеки
Дополнительные средства на программу льготной ипотеки в селах будут выделены из бюджета страны. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил расширить программу льготной покупки жилья в кредит для жителей сел.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Происшествия
Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Происшествия
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
РИА Новости 10:10
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Политика
США закрывают свое консульство в китайском Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем.
REGNUM 11:23
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке.
REGNUM вчера в 14:21
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 09:53
Политика
Госдеп заплатит до $1 млн за информацию об украинских хакерах
Госдепартамент США назначил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко.
РБК 12:13
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Аналогичное наблюдалось в 1998 году.
Evo-rus.com 10:21
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
По итогам исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из США и Великобритании смогли доказать существование бисексуальности у мужчин.
ToDay News Ufa 08:28
Футбол
Двух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19
Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19.
Известия 11:06
Общество
Италия начала антимонопольное расследование в отношении Apple и Amazon
«Регулятор начал расследование в отношении компаний групп Apple Inc. и Amazon.com Inc», — указывается в сообщении.
3DNews 12:14
Политика
NYT предсказал США «новую катастрофу»
Издание The New York Times предсказало Соединённым Штатам «новую катастрофу», до которой остались «считаные дни».
News.ru 20 июля в 03:17
Финансы
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
Общество
Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone
Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.
Российская газета 10:56
Футбол
ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли
Аргументы и Факты 01:15
Игры
Yakuza: Like a Dragon выйдет 13 ноября. Предзаказы уже доступны
Не успела SEGA объявить об английской озвучке Yakuza: Like a Dragon, как в цифровых магазинах Xbox, PlayStation и Steam стартовал сбор предварительных заказов за 50 долларов, 3499 рублей и 2041 рубль соответственно.
Игромания.ру 11:40
Происшествия
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
РИА Новости 11:39
Футбол
Букмекеры назвали ФК «Ростов» фаворитом в матче с «Зенитом»
Российские букмекеры назвали ФК «Ростов» фаворитом матча 30-го тура чемпионата России по футболу.
Donnews.ru 02:42
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Кино
Раскрыты сроки выхода второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Старатели сайта Redanian Intelligence выяснили по своим каналам приблизительные производственные и премьерные сроки продолжения «Ведьмака».
Киноафиша России 09:44
Спорт
Видео: один кровожадный монстр и много сытных людишек в релизном трейлере антихоррора Carrion
Издательство Devolver Digital опубликовало мультипликационный трейлер, приуроченный к скорой премьере Carrion — так называемого антихоррора от независимой Phobia Game Studio.
3DNews 11:30