Экономика
Народные новостиМишустин сообщил о расширении программы льготной сельской ипотеки
Дополнительные средства на программу льготной ипотеки в селах будут выделены из бюджета страны. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил расширить программу льготной покупки жилья в кредит для жителей сел.
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Мишустин предложил выделить еще 2 млрд на программу льготной ипотеки на селе
Телеканал 360°вчера в 04:22
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
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Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Общество
«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь
Интерфакс вчера в 09:28
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
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Ортопед назвал способ улучшить сон
Ранее LIVE24 сообщало о том, как именно теплая ванна может улучшить сон.
Live24 00:56
Гаджеты
Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android
Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Astera вчера в 12:45
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года
Во вторник, 21 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, ранее они рассчитывались до 2024 года.
Форпост Северо-Запад 21 июля в 05:59
Культура
HBO продлил остросюжетный сериал «Перри Мейсон» на второй сезон
«Перри Мейсон» вернется на экраны: канал HBO заказал производство второго сезона популярного драматического сериала.
КиноПоиск 02:10
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Политика
Штаб общественной поддержки Игоря Кобзева создали в Иркутске
22 июля в Иркутске на стадионе «Труд» состоялась первая встреча участников Штаба общественной поддержки кандидата на пост губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Твой Иркутск 01:48
Политика
В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала в среду, 22 июля, демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Гаджеты
ПК-стол Cougar Mars 120 с подсветкой ARGB выдерживает нагрузку до 150 кг
Стол выдерживает нагрузку до 150 кг.
3DNews 00:55
Экономика
НМТП выплатит дивиденды за 2019 год в размере 26 млрд рублей
Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 26 млрд рублей, из расчета 1,35 рубля на одну акцию.
ТАСС вчера в 13:04
Культура
«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»
Игромания.ру вчера в 07:49
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:10
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Экономика
СМИ узнали о планах владельцев группы «Шоколадница» поделить активы
Владельцы группы компаний «Шоколадница», которая включает в себя сеть одноименных кафе, «Кофе Хаус», «Ваби Саби», точки KFC, Pizza Hut и Panda Express (развиваются по франшизе) и компанию ArenaFoodsCatering, собираются разделить активы.
РБК 01:34
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Прилучный грубо ответил на слухи о романе с Карпович
Газета.Ru вчера в 06:58
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Способ позволяет по анализу крови выявить пять форм онкологии еще до появления первых симптомов, пишет журнал Nature Communications.
ToDay News Ufa вчера в 02:48
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
Личную переписку актрисы Эмбер Херд и генерального директора SpaceX Илона Маска зачитали в суде.
Lenta.ru вчера в 23:47
Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
Футбол
Антонио Конте: «Второе место „Интера“ будет значить, что мы первые из последних»
Матч ТВ вчера в 20:26
Армия и оружие
Черноморский флот РФ следит за участниками манёвров Sea Breeze
Москва, 22 июля 2020, 15:44 — REGNUM Корабли и авиация Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze — 2020 в Чёрном море, отслеживаются российским Черноморским флотом.
REGNUM вчера в 08:44
Экономика
«Ленту» перерегистрируют с кипрского офшора в Россию
Акционеры Lenta Ltd на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции с Кипра на Россию.
Коммерсантъ вчера в 13:55
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41