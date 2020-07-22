Экономика
РБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правдавчера в 06:19
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Авто
Ford выпустит еще одну партию спецсерии Bronco First Edition
Американский автоконцерн Ford рассказал о том. что партия эксклюзивной модели Bronco в специальной версии First Edition будет удвоена.
Car.ru вчера в 10:55
Футбол
«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ
«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 14:12
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Общество
Это лето в Москве может стать самым дождливым в истории
Нынешнее лето в столице может стать самым дождливым в истории наблюдений.
Росбалт 02:20
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Известия 00:57
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Технологии
Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему
НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Запрет на импорт топлива в Россию, введенный со 2 июня до 1 октября этого года был вызван снижением спроса и падением цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 12:09
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Политика
Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину
Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.
РИА Новости 01:00
Общество
Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн
В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 02:00
Здоровье
Вскрытие выявило в сердце у пациентов с COVID-19 странные изменения
Цензуры.Нет вчера в 07:33
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
CT news вчера в 09:11
Политика
В МИД прокомментировали желание США выкупить С-400 у Турции
Москва расценивает желание Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400 у Анкары как очередное проявление линии США на достижение своих целей путем давления, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости 02:12
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами
Законопроект о штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное движение по одной полосе разработан в Госдуме.
Российская газета вчера в 23:03
Политика
Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле
Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Политика Сегодня вчера в 20:32
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Общество
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» возросла до 23 гектаров
На Урале продолжает бушевать природный пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Площадь возгорания возросла до 23 гектаров.
Областная газета вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Прилучный потратил на Карпович деньги, отложенные на кредит за дом
Деньги откладывались артистом вместе с супругой на оплату дома, приобретенного в кредит.
CT news вчера в 22:20
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Общество
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36