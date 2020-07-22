Экономика

РБКРБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правдавчера в 06:19

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБКвчера в 06:35

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАССвчера в 04:29

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

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Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Российская газетавчера в 04:15

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:57

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новостивчера в 04:07
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В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

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RT на русском 21 июля в 03:15
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Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

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Нынешнее лето в столице может стать самым дождливым в истории наблюдений.
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В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Технологии

Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок.
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Запрет на импорт топлива в Россию, введенный со 2 июня до 1 октября этого года был вызван снижением спроса и падением цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Политика

Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину

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РИА Новости 01:00
Общество

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 02:00
Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
Здоровье

Вскрытие выявило в сердце у пациентов с COVID-19 странные изменения

Цензуры.Нет вчера в 07:33
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

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Политика

В МИД прокомментировали желание США выкупить С-400 у Турции

Москва расценивает желание Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400 у Анкары как очередное проявление линии США на достижение своих целей путем давления, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами

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Политика

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
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Шоу-бизнес

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Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
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Общество

Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» возросла до 23 гектаров

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Прилучный потратил на Карпович деньги, отложенные на кредит за дом

Деньги откладывались артистом вместе с супругой на оплату дома, приобретенного в кредит.
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

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Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
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