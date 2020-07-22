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Интерфакс
Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Комсомольская правда22 июля в 06:19
РБК

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

РБК22 июля в 06:35
Российская газета

Мишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Российская газета22 июля в 04:15
Телеканал 360°

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд на программу льготной ипотеки на селе

Телеканал 360°22 июля в 04:22
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС22 июля в 04:29
Интерфакс

В России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей

Интерфакс22 июля в 03:57
РИА Новости

Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новости22 июля в 04:07
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Посол Армении заявил о пропаже армянских товаров из сети «Твой дом»

По данным посла Армении в России Вардана Тоганяна, армянские товары убрали с прилавков торговых центров сети «Твой дом», которая принадлежит российско-азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову.
Телеканал RTVIвчера в 13:33
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В Новосибирской области выясняют причины схода породы на отвале

По данным ГУМЧС по Новосибирской области, 18 июля в районе населенном пункте Линёво Искитимского района на территории горнодобывающего предприятия произошел сход пустой породы в водоем для технических нужд организации.
РИА Новостивчера в 02:53
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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русскомвчера в 14:57
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости00:18
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспрессвчера в 06:25
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