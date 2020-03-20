Коронавирус
РИА НовостиМишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию. Он подчеркнул, что специалисты работали круглосуточно и за два месяца создали шесть препаратов, используя самые новые биотехнологии.
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Экономика
Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса
Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Россиянам, заразившимся коронавирусом, могут реструктурировать кредиты
Предпринимателям снизят процентные ставки Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты россиян, которые заразились коронавирусом.
Политика
СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским
По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай
По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Политика
ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию
Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса.
Здоровье
Ученые установили новые симптомы коронавируса
В первом случае специалисты наблюдали за 204 пациентами в трех больницах китайского Уханя – эпицентра распространения коронавируса нового типа.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Происшествия
В Липецкой области в пожаре погибли мать и двое детей
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре в Измалковском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Общество
В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом
Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового Amarok
Компания Volkswagen опубликовала дизайнерский эскиз пикапа Amarok нового поколения.
Общество
Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье
В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Политика
Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом
В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Хоккей
Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов
Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.
Футбол
В «Динамо» у многих футболистов курс евро зафиксирован изначально
По данным «СЭ», в «Динамо» у многих футболистов курс евро был зафиксирован в контрактах при подписании соглашений.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Политика
Лукашенко заявил о просьбе российских компаний
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские ритейлеры обратились к белорусским компаниям после закрытия границы из-за коронавируса.