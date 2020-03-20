Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию. Он подчеркнул, что специалисты работали круглосуточно и за два месяца создали шесть препаратов, используя самые новые биотехнологии.
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Мишустин заявил о шести разработанных в РФ вакцинах от COVID-19

Интерфакс08:33

В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса

ТАСС08:48

Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса

Московский Комсомолец08:43

Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса

RT на русском09:16

Мишустин рассказал о разработанных в России препаратах от коронавируса

Lenta.ru08:30

Власти круглосуточно мониторят стратегически важные предприятия

РИА Новости08:46

Мишустин сообщил об испытании 6 вакцин от коронавируса в России

РЕН ТВ08:24
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Экономика

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам.
ТАСС вчера в 04:54
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Экономика

Россиянам, заразившимся коронавирусом, могут реструктурировать кредиты

Предпринимателям снизят процентные ставки Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты россиян, которые заразились коронавирусом.
Союзное Вече 09:32
Политика

СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским

По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
РИА Новости 09:47
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
МонаВиста вчера в 15:36
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Политика

ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию

Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса.
Утро.ru 04:37
Здоровье

Ученые установили новые симптомы коронавируса

В первом случае специалисты наблюдали за 204 пациентами в трех больницах китайского Уханя – эпицентра распространения коронавируса нового типа.
Вечерний Мурманск 08:47
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Происшествия

В Липецкой области в пожаре погибли мать и двое детей

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре в Измалковском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
ГТРК Липецк 09:28
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ вчера в 07:22
Общество

В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом

Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.
REGNUM 08:22
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Происшествия

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО вчера в 04:10
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового Amarok

Компания Volkswagen опубликовала дизайнерский эскиз пикапа Amarok нового поколения.
Движок 18 марта в 07:40
Общество

Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье

В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
Lenta.ru 08:52
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru вчера в 15:21
Политика

Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Взгляд.ру 09:10
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Автоновости дня вчера в 06:33
Хоккей

Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов

Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.
РИА Новости вчера в 09:32
Футбол

В «Динамо» у многих футболистов курс евро зафиксирован изначально

По данным «СЭ», в «Динамо» у многих футболистов курс евро был зафиксирован в контрактах при подписании соглашений.
Спорт-Экспресс 08:55
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Политика

Лукашенко заявил о просьбе российских компаний

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские ритейлеры обратились к белорусским компаниям после закрытия границы из-за коронавируса.
Рамблер 08:42
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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