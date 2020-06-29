Общество

BFM.ruBFM.ruМишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось

Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.
ТАСС09:34

Подробнее о событии

В Орловской области уровень безработицы вырос в четыре раза с апреля 2020 года

ТАСС17:01

Безработица в России подскочила в 3,5 раза с апреля

Национальная служба новостей09:22

Число работающих на удалёнке в России выросло в 30 раз

RT на русском09:23

Мишустин заявил о росте числа зарегистрированных безработных в 3,5 раза

Известия09:02

Правительство зафиксировало рост безработицы в 3,5 раза

Газета.Ru09:34

Мишустин заявил о росте официальной безработицы в РФ в 3,5 раза с 1 апреля

Интерфакс09:10

Мишустин призвал защищать права работников на удаленке

РИА Новости09:18
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Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

В небе над Черным морем российские истребители перехватили два военных самолета США, сообщает Национальное управление обороной России.
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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
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Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг.
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Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
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Общество

Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США

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Выяснилось, как извергаются подводные вулканы

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Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
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Общество

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

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Гимнастка Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем

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Общество

Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.
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Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек.
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В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

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Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

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Самиздат обернули в бумагу

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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