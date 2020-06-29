Общество
КоммерсантъМишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Однако взрывного роста безработицы из-за пандемии коронавируса, по его мнению, удалось избежать.
Читать в источнике
Оценить301
с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.ТАСС09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией
Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.
РИА Новости 11:38
Общество
Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить использовать средства материнского капитала на покупку техники, необходимой для дистанционного обучения ребенка.
НТВ 16:55
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Общество
Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Авто
Новый Kia Sorento получит в России только дизельный мотор
Стали известны характеристики кроссовера Kia Sorento нового поколения для российского рынка.
За рулем Кубань 02:44
Общество
Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат
Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
Lenta.ru 18:05
Кино
Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак»
В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак".
Piter.tv 08:32
Общество
В горах Сочи исчезло озеро Малое
В горах Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме.
Юга.ру 11:32
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
ЖКХ
С 1 июля в Сахалинской области вырастут счета за коммуналку
Наступает 1 июля, и кроме возможного обновления Конституции страны, которое в этом году проходит непланово, всех россиян ждет традиционное увеличение стоимости коммунальных услуг.
Сахалин.Инфо 19:20
Политика
Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Политика
МВД Белоруссии занялось еще одним соперником Лукашенко
Белорусское МВД начало доследственную проверку в отношении претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало.
Московский Комсомолец 10:05
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
Общество
Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796
Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище серьезно возросла
В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
Московский Комсомолец 12:55
Армия и оружие
Министры обороны США и Нидерландов обсудили противостояние РФ и КНР
Противостояние России и КНР обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
РЕН ТВ 19:48