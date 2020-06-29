Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.

с чего всё началось

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Однако взрывного роста безработицы из-за пандемии коронавируса, по его мнению, удалось избежать.

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 152

Шоу-бизнес Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). 99

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,4K

Общество Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа. 110

Общество Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить использовать средства материнского капитала на покупку техники, необходимой для дистанционного обучения ребенка. 6

Общество Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Кино Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак» В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак".

Общество В горах Сочи исчезло озеро Малое В горах Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха В последние несколько лет ученые отмечали резкое снижение уровня воды в этом водоеме. 14

ЖКХ С 1 июля в Сахалинской области вырастут счета за коммуналку Наступает 1 июля, и кроме возможного обновления Конституции страны, которое в этом году проходит непланово, всех россиян ждет традиционное увеличение стоимости коммунальных услуг.

Финансы Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке. 3

Политика МВД Белоруссии занялось еще одним соперником Лукашенко Белорусское МВД начало доследственную проверку в отношении претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. 6

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 77

Армия и оружие Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов. 10

Общество Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796 Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 17