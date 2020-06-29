Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Однако взрывного роста безработицы из-за пандемии коронавируса, по его мнению, удалось избежать.
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Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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