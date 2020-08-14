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Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

«Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%», — цитирует РИА Новости Мишустина.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития.
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Московский Комсомолец

Мишустин поручил газифицировать регионы ДФО

Московский Комсомолец00:04
РЕН ТВ

Мишустин призвал обновить объекты генерации на Дальнем Востоке

РЕН ТВ00:57
RT на русском

Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

RT на русском23:39
Вести.Ru

Михаил Мишустин: резких скачков цен на электричество на Дальнем Востоке быть не должно

Вести.Ru23:19
Известия

Мишустин поручил актуализировать программы газификации регионов ДФО

Известия22:24
Интерфакс - Россия

Мишустин заявил о необходимости развития переработки газа на Дальнем Востоке для ускоренного развития северных территорий

Интерфакс - Россия20:59
ПРАЙМ

Мишустин отметил необходимость стабильной энергетики в ДФО для перспективных проектов

ПРАЙМ21:53

Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек

Власти Приморского края с 14 августа разрешили проводить экскурсии группам до 40 человек, а также сделали исключение в запрете на развлекательные мероприятия для проведения международного дальневосточного фестиваля "Мариинский".
Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек
ТАСС01:14

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Газета.Ruвчера в 15:20
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