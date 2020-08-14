Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке
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«Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%», — цитирует РИА Новости Мишустина.В источнике
Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития.
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