Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

«Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%», — цитирует РИА Новости Мишустина.