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Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

«Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%», — цитирует РИА Новости Мишустина.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития.
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Московский Комсомолец

Мишустин поручил газифицировать регионы ДФО

Московский Комсомолец00:04
Интерфакс - Россия

Мишустин заявил о необходимости развития переработки газа на Дальнем Востоке для ускоренного развития северных территорий

Интерфакс - Россия20:59
Вести.Ru

Михаил Мишустин: резких скачков цен на электричество на Дальнем Востоке быть не должно

Вести.Ru23:19
RT на русском

Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

RT на русском23:39
Известия

Мишустин поручил актуализировать программы газификации регионов ДФО

Известия22:24
РЕН ТВ

Мишустин призвал обновить объекты генерации на Дальнем Востоке

РЕН ТВ00:57
ПРАЙМ

Мишустин отметил необходимость стабильной энергетики в ДФО для перспективных проектов

ПРАЙМ21:53

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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