Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке
Смотрите также
Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
66-летняя певица Любовь Успенская заявила, что вновь стала мамой
Путин отметил выросший уровень безработицы в стране
Появилась версия об отравлении рэпера Энди Картрайта
Несовершеннолетняя дочь рязанского депутата заработала больше отца
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
В Боткинской больнице оценили возможность участия Ефремова в суде
Меркель потребовала освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере
Украина может выйти из Антитеррористического центра СНГ
Глава МВД Белоруссии извинился за действия милиции на протестах
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Мишустин в рамках рабочей поездки прибыл на Дальний Восток
Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке
Мишустин возьмет на особый контроль строительство больницы на Камчатке
Мишустин посетил новый рыбоперерабатывающий завод на Камчатке
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам
Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером
В МИД России предложили сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Меркель потребовала освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов
«Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%», — цитирует РИА Новости Мишустина.В источнике
Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития.
Подробнее о событии