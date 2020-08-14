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Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

«Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%», — цитирует РИА Новости Мишустина.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития.
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Московский Комсомолец

Мишустин поручил газифицировать регионы ДФО

Московский Комсомолец00:04
РЕН ТВ

Мишустин призвал обновить объекты генерации на Дальнем Востоке

РЕН ТВ00:57
Интерфакс - Россия

Мишустин заявил о необходимости развития переработки газа на Дальнем Востоке для ускоренного развития северных территорий

Интерфакс - Россия20:59
RT на русском

Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

RT на русском23:39
Известия

Мишустин поручил актуализировать программы газификации регионов ДФО

Известия22:24
Вести.Ru

Михаил Мишустин: резких скачков цен на электричество на Дальнем Востоке быть не должно

Вести.Ru23:19
ПРАЙМ

Мишустин отметил необходимость стабильной энергетики в ДФО для перспективных проектов

ПРАЙМ21:53

В McLaren считают несправедливой систему условных баллов

В McLaren считают эту систему несправедливой, поскольку клиентские команды Racing Point и AlphaTauri сейчас используют детали машин Mercedes и Red Bull 2019 года, которые невозможно омологировать, а в следующем году перейдут на использование таких же решений 2020 года, прибавив в эффективности машины без расходования условных баллов.
F1news.ru07:35

Минпросвещения: в российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия

Массовые мероприятия в школах России не будут проводиться до 1 января 2021 года, сообщил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".
Будущее России. Национальные проекты07:56

Huawei запатентовала складной смартфон со стилусом и вспомогательным дисплеем

Huawei запатентовала новый складной смартфон, который, судя по всему, будет главным конкурентом недавно анонсированного Samsung Galaxy Z Fold 2. Huawei подала патент на это устройство в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности ещё в 2019 году.
ITZine.ru07:14

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".
РИА Новости07:36
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В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43