МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС/. Некоторые банки планируют снизить ставки по программе ипотечного кредитования на Дальнем Востоке для молодых семей, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Москва, 27 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Российские начали проработку снижения процентной ставки по «Дальневосточной ипотеке». Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин сообщил о снижении ставки по «Дальневосточной ипотеке»

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