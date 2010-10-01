Экономика
REGNUMМишустин сообщил о снижении ставки по «Дальневосточной ипотеке»
Москва, 27 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Российские начали проработку снижения процентной ставки по «Дальневосточной ипотеке». Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС/. Некоторые банки планируют снизить ставки по программе ипотечного кредитования на Дальнем Востоке для молодых семей, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.ТАСС04:09
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Мишустин сообщил о планах банков снизить процент по ипотеке на Дальнем Востоке
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